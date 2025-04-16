Apr 16, 2025 11:33 AMClock
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وزير الأشغال فايز رسامني: منذ استلامنا وزارة الأشغال قررنا أن يكون مطار رفيق الحريري الدولي مضيئا ولكن هذا المشروع لا يكتمل الا بإنارة طريق المطار فهذه الطريق لها معنى كبير للمواطنين اللبنانيين

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