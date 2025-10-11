Oct 11, 2025 11:15 AMClock
أبرز الأحداث
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يزور برفقة النائب علي قبيسي مكان الغارات الاسرائيلية التي استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح

