10:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مؤتمر صحافي: مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الأمطار وعلى المواطن أن يُحاسب نفسه ويتوقّف عن الكبّ العشوائي للنفايات على الطرقات خصوصاً قبل الشتاء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o