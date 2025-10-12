Oct 12, 2025 9:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الأسرى الإسرائيلي لعائلات الرهائن: عملية التبادل تبدأ في الثامنة صباح الغد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o