May 5, 2025 6:13 PMClock
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وزير إسرائيلي: كما حولنا الجبهة الشمالية إلى جبهة هادئة سنفعل أيضًا في جبهة غزة

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