May 6, 2025 12:59 PMClock
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وزيرة خارجية فنلندا: أشعر بقلق بالغ إزاء خطط إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة

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