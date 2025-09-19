Sep 19, 2025 8:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة خارجية بريطانيا: علينا أن نستمر في زيادة الضغط على بوتين بما في ذلك تعزيز عقوبات اقتصادية جديدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o