Apr 14, 2025 9:34 AMClock
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وزيرة خارجية ألمانيا: الوضع الإنساني في غزة كارثي وهناك حاجة للعودة إلى وقف إطلاق النار

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