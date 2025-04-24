Apr 24, 2025 9:32 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة خارجية أستراليا: نحث الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o