Aug 5, 2025 8:14 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة خارجية أستراليا: حلّ الدولتين هو المسار الأفضل لتحقيق السلام والاستقرار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o