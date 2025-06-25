Jun 25, 2025 8:42 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة النقل الإسرائيلية: ندفع ثمنا باهظا في الحرب وسنواصل العمل لإعادة المختطفين والقضاء على قدرات حماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o