Jun 25, 2025 6:30 PMClock
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وزيرة النقل الإسرائيلية: سنبقى في غزة حتى تقويض حماس وإعادة جميع الرهائن ولو استمر ذلك عاما

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