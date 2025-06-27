Jun 27, 2025 6:58 PMClock
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وزيرة العدل الاميركية: لن يكون لدينا بعد الآن قضاة مارقون ينقضون سياسات الرئيس ترمب في جميع أنحاء البلاد

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