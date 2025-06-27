Jun 27, 2025 7:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة العدل الاميركية: سيتم البت في مسألة الجنسية عن طريق الولادة في تشرين الاول من قبل المحكمة العليا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o