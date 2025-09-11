المركزية - زارت سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت يرافقها هراغ أفدانيان وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان.

وجرى خلال اللقاء، البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها في مختلف المجالات.

وعرضت وزيرة الشباب والرياضة للمشاريع التي قامت بها الوزارة، والمُزمع القيام بها في مجاليّ الشباب والرياضة، وهي متعددة ومتنوعة، ونيتها العمل على استراتيجية للشباب،

وابدت ويشلت "إعجابها بالأفكار والبرامج واستعدادها للتعاون والدعم".

وشددت الوزيرة بايراقداريان على"الموقف الاصلاحي الذي تتخذه في مجال التشريع واعادة هيكلة الوزارة، تناغماً مع اولويات وسياسة العهد والصفحة الجديدة في تاريخه التي يعيشها لبنان حالياً".