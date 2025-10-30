12:51 PMClock
وزيرة الشباب نورا بيرقداريان، سلّمت الرئيس جوزاف عون كتاباً من قداسة كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية لبيت كيليكيا أرام الأوّل، بمناسبة اليوبيل الثلاثين لانتخابه.

