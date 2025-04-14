Apr 14, 2025 10:00 AMClock
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وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية: عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن قبوله إطلاقا

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