Jul 19, 2025 8:28 PMClock
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وزيرة السياحة لورا لحود في افتتاح مهرجانات الأرز الدولية لعام 2025: أشكر النائب ستريدا جعجع على كل ما قامت به ونقوم بكل ما يلزم لإعادة الثقة وإظهار صورة لبنان الجميلة

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