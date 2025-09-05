11:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة الخارجية الفنلندية: قررنا الانضمام لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o