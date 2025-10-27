Oct 27, 2025 7:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة الخارجية البريطانية: كثيرون يواجهون الآن نزوحا قسريا وعنفا عشوائيا والعواقب الإنسانية كارثية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o