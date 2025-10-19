Oct 19, 2025 9:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة الخارجية البريطانية: التصعيد اليوم في غزة مقلق للغاية ويجب أن يستمر وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o