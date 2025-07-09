Jul 9, 2025 10:01 AMClock
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وزيرة التربية ريما كرامي: نعمل في ظروف استثنائية لكن كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أننا صامدون بكل الطرق

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