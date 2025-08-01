1:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة التربية ريما كرامي: للامتناع عن إطلاق النار احتفالاً بنتائج الامتحانات حتى لا تتحول الأفراح إلى أحزان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o