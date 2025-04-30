Apr 30, 2025 10:26 AMClock
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وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمر صحافي عن الامتحانات الرسمية: القرارات نتيجة دراسة متأنية وركزنا على مدى الانجاز في كل مادة

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