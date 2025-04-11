المركزية - إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع بعثة حكومية ألمانية رفيعة المستوى برئاسة سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، يرافقه وفد من كبار الديبلوماسيين في السفارة، وممثل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ، وممثل الوزارة الفدرالية للاقتصاد والتعاون والتنمية BMZ، وممثل بنك التنمية الألماني KFW، وذلك في مهمة رسمية للاطلاع على المشاريع التي هي قيد التنفيذ بالتعاون مع هذه المؤسسات الألمانية الحكومية، والإطلاع من الوزيرة على الأولويات التي تحتاجها الوزارة ونقلها إلى الحكومة الألمانية.

ورحبت كرامي بالسفير والبعثة شاكرة الجانب الألماني على دعمه للتربية في لبنان في كل الظروف وخصوصا في الأزمات والحروب، وأكدت ان" دولة ألمانيا من كبار الدول المانحة بصورة مباشرة أو عبر الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ". ووضعت الوفد في أجواء الأولويات الملحة التي تحتاجها الوزارة للقيام بمهامها.

إجتماع إداري تربوي: من جهة ثانية ترأست الوزيرة كرامي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية فادي يرق والمديرين في الإدارة ورؤساء المناطق التربوية والدوائر في المحافظات ، وتناول البحث صلاحيات المناطق التربوية والتحديات التي تواجهها ، ومختلف الأمور الإدارية اليومية المتعلقة بأفراد الهيئة التعلمية من ملاك ومتعاقدين، وموضوع توقيت إنجاز المناقلات، وتمويل صناديق المدارس وتوفير النفقات التشغيلية.

واكدت الوزيرة "أهمية هذا اللقاء الجامع لتوضيح الرؤية والمنطلقات، ولعرض القضايا المشتركة بين المناطق ووضع أسس الحلول النهائية". وشددت على" البعد التربوي للمناطق التربوية إضافة إلى البعد الإداري لعملها "، مؤكدة" أهمية دور المعلم كأداة أساسية لدى الإدارة من اجل إعداد المتعلمين بالطريقة الأفضل".

استبيان: من جهة أخرى، جددت وزيرة التربية، دعوتها إلى جميع المتعلمين في لبنان على المستويات كافة، إلى المشاركة في الاستبيان الذي أطلقته منذ نحو شهر تقريبا، وملء الاستمارة المتاحة للتعبير عن آرائهم وتحديد أولوياتهم المتعلقة بالإصلاح والتي يتطلعون إليها في القطاع التربوي.

وأملت كرامي بأن يجيبوا عن الاسئلة الواردة في استمارة الاستبيان، في مدة أقصاها يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٣/٤/٢٠٢٥ ، أي بعد عطلة عيد الفصح المجيد، إذ أن هذا الاستبيان سيقفل بعد هذا التاريخ، لكي يتمكن الباحثون من استخلاص المؤشرات من نتائجه، وإعلانها إلى الرأي العام والعمل على تلبية انتظارات الشباب.

للمشاركة يمكن الضغط على الرابط الآتي:

https://forms.office.com/r/hqThNTAPvT

وفي سياق متصل، أصدرت كرامي بيانا، جاء فيه: "رداً على ما يتم التداول به على وسائل التواصل الإجتماعي بما يخص الإستبيان الذي أطلقته منذ نحو الشهر والموجه الى المتعلمين والمتعلمات في لبنان للوقوف على آرائهم حول سبل الإصلاح التربوي، يهم وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن تلفت النظر الى الآتي:

- إن الإحتمال الذي كان موجوداً في الإستبيان، لم يتضمن أي عبارة تجعل أي جنس غير ذكر أو انثى متاحاً، إنما تعلق بحق الإمتناع عن ذكر الجنس، وقد تم حذفه بعدما شكّل لبساً عند البعض، منذ شهر وفي خلال خمس دقائق من إطلاق الاستبيان.

- ختاماً تأسف وزيرة التربية والتعليم العالي للحملة المضللة والتي أعادت تناول موضوع سبق أن أوضحته في وسائل الإعلام، وتأمل من الجميع وقبل نشر أي خبر التأكد من صحته وإنطباقه على الواقع".

حصة توعوية: الى ذلك، قالت كرامي في بيان: "يطل علينا الثالث عشر من نيسان ليعيد إلى أذهاننا لحظة أليمة في تاريخ وطننا الحبيب لبنان، إذ يصادف مرور خمسين عاما على اندلاع الحرب اللبنانية التي ألحقت ببلدنا الدمار وخلفت مئات آلاف الضحايا، وتركت في نفوس أبنائه وبناته جراحا ما زالت آثارها تنزف حتى الآن" .

اضافت: "في هذه الذكرى ونحن على أبواب انطلاقة جديدة يقدم وطننا عليها بخطى إصلاحية واعدة جسدها خطاب القسم والبيان الوزاري، نرى أنه لا بد من أن يكون لنا من تلك المرحلة عبرة تشدنا نحو وحدة الوطن والنهوض به وفاقا لأسس الطائف الذي ولد من رحم تلك الحرب وختاما لها" .

وتابعت: "من هنا أدعو كوزيرة للتربية والتعليم العالي كل المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الخاصة والرسمية، نهار الإثنين الواقع فيه ١٤ نيسان، إلى الوقوف دقيقة صمت بعد إنشاد النشيد الوطني اللبناني، حدادا على ضحايا تلك الحرب وتفكرا بالعبر التي خرج بها الطائف كميثاق لاطائفي يسهم في انصهار الشعب بعد تشرذم. كما أطلب منهم في خلال الأسبوع الذي يلي يوم ١٣ نيسان، تخصيص حصص توعوية ونقاشية وأنشطة مختلفة، وفاقا لما يرونه مناسبا، تضيء على أهم اللحظات التي تجسدت فيها الوحدة الوطنية منذ استقلال لبنان وفي مقدمتها اتفاق الطائف".

وختمت: "أتمنى على إدارات المدارس، أن تخصص حصة تعليمية لتلامذة/ تلميذات المرحلة الثانوية، لتطبيق نشاط تعليمي يساعدهم/نّ في الولوج إلى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، بالإضاءة على مسبباتها وأثرها على حياة الناس والتحوّلات التي حملتها، وفتح نقاشات معهم/نّ بعيدا من الحساسيات والتفرقة، حول كيفية الاستفادة من عِبَر هذه الحرب لترسيخ الإنصهارالوطني ووحدة اللبنانيين".

ودعت الى "الاستعانة لهذا الغرض بالنشاطات التي أعدتها الهيئة اللبنانية للتاريخ على الرابط الآتي :

https://lahlebanon.org/ar/educational-units/".