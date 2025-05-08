المركزية - تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على أعالي النبطية، وعبرت عن قلقها من التدهور الأمني المفاجيء الذي انعكس هلعا في المدارس الرسمية والخاصة، واندفاعا من الأهالي الذين غصت بهم الطرق وهم يسرعون لسحب اولادهم من المدارس.

واتصلت الوزيرة برئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم أبو شقرا، واطلعت منه على سلامة التلامذة والأساتذة وجميع العاملين في المدارس.

ووجهت الوزيرة دعوة إلى الدول المؤثرة في المنطقة، من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على الآمنين وخصوصا التلامذة والأهالي الأبرياء في منازلهم ومدنهم وقراهم.