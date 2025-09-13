استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، الممثل الجديد لليونيسف في لبنان ماركو لويدجي كورسي ، على رأس وفد من مكتب بيروت ، وذلك في زيارة تعارف ومجاملة لمناسبة تسلمه مهامه حديثا في بيروت . وكانت مناسبة لعرض المشاريع المشتركة .

ورحبت به الوزيرة آملة ان يستمر التعاون لما فيه تقدم التربية وتعزيز التعليم بكل مستوياته . وتمت مناقشة خطة رقمنة الوزارة التي ستدعمها اليونيسف وذلك من خلال برنامج الصندوق الائتماني TREF ، كما تمت مناقشة الاستحقاقات الملحة مثل بداية العام الدراسي وآلية تسجيل التلاميذ ، وذلك في إطار مشاريع دعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها التربوي والوطني .