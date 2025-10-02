استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الهيئة الإدارية المنتخبة حديثا لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة الأستاذ جمال عمر، في حضور الأعضاء ومدير التعليم الثانوي الأستاذ خالد فايد.

ورحبت الوزيرة بوفد الرابطة وهنأتهم على فوزهم بالإنتخابات ونيل ثقة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وتمنت لهم وللأساتذة والثانويات الرسمية عاما دراسيا مثمرا ومنتجا .واكدت على اهمية دور أستاذ التعليم الثانوي في إعداد الأجيال وإيصالها إلى التخصص في الجامعات واختيار طريق المستقبل.

ورد رئيس الرابطة على تهنئة الوزيرة بالثناء على جهودها ودورها الكبير في التطوير التربوي العام، وأشاد بالحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية التي أطلقتها معبرا عن استعداد الأساتذة للمشاركة في أي مشروع يهدف إلى تحسين التعليم وتطويره وعصرنته.

وتسلمت الوزيرة من الرابطة مذكرة بالمطالب والتطلعات من ابرز ما جاء فيها العمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، ومضاعفة الرواتب 25 ضعفا، ودمج كل الملحقات في صلب الراتب ،وتعديل بدل النقل وتوحيد تسميات المتعاقدين، والعمل على انتظام المباريات في مجلس الخدمة المدنية، وإدخال الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية إلى الملاك، والإسراع في إصدار المناهج التربوية. كما طالبوا بحل مشكلة مدة حصة التدريس للعام الدراسي الحالي.

وعبرت كرامي عن وقوفها إلى جانب المطالب المحقة، وأكدت السير إلى جانب الأساتذة في سعيهم إلى تحقيقها ، مشيرة إلى ان هناك جهودا حثيثة في مجلس الوزراء لتحسين رواتب القطاع العام، ولفتت إلى إمكان إعادة النظر في مدة حصة التدريس لهذا العام بناء على التجريب.

وتم الإتفاق على ان تقوم الرابطة باستبيان مع مديري الثانويات والمدارس الرسمية ،كتجارب حول إمكان تنفيذ هذا الإجراء، الذي يهدف أساسا إلى زيادة الوقت المخصص للتعلم في المدرسة، للتعويض عن الفاقد التعليمي الذي يعاني منه معظم التلاميذ خصوصا في المدارس الرسمية.