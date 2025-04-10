المركزية - زارت وزيرة التربية والتعليم العالي القطرية لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا (EDST) في الجامعة اللبنانية في الحدت، رافقها الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي حارب الجابري، مدير ادارة المناهج سارة الشريم، مدير التعاون الدولي والمكتب الفني نوف السويدي، مدير مكتب الوزير لادارة المشاريع سالم الحرمي، مؤسسة التعليم فوق الجميع ريما ابو خديجة، القائم بالاعمال في السفارة سيف بن ماجد المنصوري.

واستقبلها رئيس الجامعة بسام بدران، عميد كلية التربية خليل الجمال، عميد المعهد العالي قاسم حمزة، عميد كلية العلوم علي كنج، عميد كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية ايلي الحدشيتي، رئيسة المركز التربوي هيام اسحق، مسؤولة مركز البحث العلمي ايفا حمادة، مستشار رئيس الجامعة علي رمال ورؤساء الأقسام.

واستهل اللقاء بدران ملقيا كلمة ترحيبية قال فيها: "معالي وزيرة التربية والتعليم العالي في دولة قطر الشقيقة، والسادة اعضاء الوفد المرافق، اهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الاستثنائي حيث نجتمع تحت مظلة العلم والمعرفة في لحظة نؤكد فيها عمق العلاقة التي تجمع لبنان بدولة قطر الشقيقة. حضوركم اليوم يؤكد على ايماننا العميق المشترك بدور التعليم العالي كركيزة اساسية للتنمية والتطور في وطننا العربي".

وتابع: "وكما اكدت معالي الوزيرة ان التربية والتعليم اساس النهوض لكل البلاد التي عانت من ظروف صعبة مشابهة للظروف التي تمر بها امتنا".

واضاف: "اننا نتشارك مع ما طرح في مؤتمر الاونيسكو الذي عقد اخيرا في باريس بطرح دبلوماسية العلماء كوسيلة فعالة للتواصل، التواصل بين البلدان العربية وبين الشعوب ولتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا".

وختم: "يسعدني ان ارحب بكم في الجامعة اللبنانية الجامعة الرسمية في لبنان، كديبلوماسية عالمة وانت خير من يجيب بالتمام على شروط دبلوماسية العلماء ونتمنى أن نعتبر هذا اليوم يوم الانطلاق لتحقيق الاهداف السامية التي نسعى اليها جميعا. عشتم. عاش التعاون بين لبنان وقطر واهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني لبنان. اهلا وسهلا بكم في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الجامعة اللبنانية".

بدورها، القت الوزيرة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر كلمة شكرت فيها حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقالت: "لم أحضر كلمة ولكن عندما يكون الكلام من القلب لا يحتاج الى تحضير ولا شك عندما نكون في لبنان يكون الكلام من القلب. لبنان وقطر تجمعهما علاقات وطيدة وعميقة وتاريخية ومستمرة بإذن الله. وانني سعيدة جدا ان اكون في هذا الصرح التعليمي العريق الا وهو الجامعة اللبنانية هذه الجامعة التي رفدت الحياة العلمية والثقافية العربية بكثير من الشخصيات ونحن نتطلع إلى العمل معكم والتعاون لاستمرار هذا الرافد للبنان وللمنطقة العربية. وكما ذكرتم معالي رئيس الجامعة أن العلم والمعرفة هما اساس الحضارة واساس نهضة الشعوب حول العالم. لبنان قوي وكبير باهله وبعقوله وبروحه الوثابة دائما الى المستقبل. ونحن نتطلع دائما إلى العمل معكم والى العمل مع الزملاء والزميلات سواء في الجامعة اللبنانية او في لبنان عموما واشكر الجميع على حسن وكرم الضيافة واتطلع الى نقاشنا هذا اليوم".

وردا على سؤال عن مبادرات لقطر في مساعدة لبنان في اعادة الاعمار، قالت الوزيرة القطرية: "انني اليوم موجودة هنا بصفتي وزيرة للتعليم العالي في دولة قطر وهناك مسارات كثيرة بين لبنان وقطر في المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية كل الخطوط مفتوحة ومستمرة، ولا شك ان زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاولى الى دولة قطر ستسفر ان شاء الله عن عدد من الاتفاقيات وعن عدد من التفاهمات خلال المرحلة المقبلة ولا شك ان هناك مسارات مختلفة اقتصادية وسياسية ولكن الذي استطيع الحديث عنه هو المسار العلمي والمعرفي والتعليمي الذي سنعمل عليه ان شاء الله من خلال هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة ونحن نتطلع الى زيارة فخامة الرئيس وعقيلته ونامل ان تسفر عن الكثير من التعاون في المستقبل".

وتابعت: "نحن نتطلع كذلك الى زيادة التبادل الطالبي بين الجامعة اللبنانية والجامعات الاخرى وبين الجامعات في دولة قطر وكذلك نتطلع الى التبادل على مستوى الاساتذة وان شاء الله يتكثف خلال المرحلة المقبلة التعاون العلمي، وخصوصا ان البحث العلمي متقدم جدا في الجامعة اللبنانية وكذلك يوجد عدد من المراكز في دولة قطر اضافة الى انه يوجد مساحات كبيرة للتعاون في هذا الإطار".

بعد ذلك، جال الحضور على اقسام المعهد وعرض فيلم وثائقي عن الابحاث العلمية واقيم كوكتيل للمناسبة.