Apr 23, 2025 1:02 PMClock
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وزيرة التربية، ريما كرامي، أطلعت رئيس الجمهورية على أولويات عملها في الوزارة، مشدّدة على التزامها بالقانون وبالآليات التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة، والتي تُشكّل الركيزة الأساسية لكل قرارات وزارة التربية

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