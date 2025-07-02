Jul 2, 2025 6:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرة البيئة تمارا الزين لـ"مانشيت المساء" عبر صوت لبنان: ما من حلول سحرية لمعالجة موضوع الحرائق بسبب محدودية التمويل بالتالي علينا التركيز على الحلول الموضوعية من خلال الوعي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o