Jun 30, 2025 9:57 AMClock
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وزيرة البيئة تمارا الزين توجهت إلى منطقة القبيات لمعاينة الحريق المندلع في البلدة ومتابعة الاتصالات التي بدأتها منذ يوم أمس مع الجهات المختصة للتدخل السريع بهدف إطفاء الحريق

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