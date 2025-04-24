Apr 24, 2025 3:46 PMClock
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وزيرة البيئة تمارا الزين: البلد لا يحتمل التشنج وحصرية السلاح بيد الدولة يجب أن تتم في التوقيت المناسب

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