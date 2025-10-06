Oct 6, 2025 2:33 PMClock
أبرز الأحداث
وزيرة البيئة تمارا الزين: إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها

