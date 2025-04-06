نشرت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين على حسابها على منصة "إكس" صورة لمدينة بيروت تُظهر طبقة التلوث البنية اللون في سمائها، وأرفقتها بتعليق حول الاجتماع الوزاري الذي ضمّها إلى كل من وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الطاقة والمياه جو صدّي، وزير العدل عادل نصّار للبحث في موضوع مولدات الكهرباء من مختلف زواياه والذي تخللته أيضاً مداخلة عبر الهاتف مع وزير الداخلية أحمد الحجار.

وأوضحت الزين أنه "في الشق البيئي وتحديداً المرتبط بالتلوّث الناجم عن الإنبعاثات والتلوث السمعي، كان البحث حول أفضل الآليات الممكنة لمراقبة الإلتزام بقانون البيئة لضمان خفض نسب تلوث الهواء التي باتت كارثية على كافة المستويات وأخطرها نسب مرض السرطان المتزايدة".

وأكدت أن "في المدن الكبرى كبيروت، تشكّل مولدات الكهرباء أكبر مصدر بين باقي مصادر تلوث الهواء".