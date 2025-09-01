Sep 1, 2025 7:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزيرا خارجية الأردن ومصر يدعوان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o