Jul 19, 2025 6:35 PMClock
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وزيرا خارجية الأردن وسوريا وتوم برّاك اتفقوا على خطوات تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف النار "بما يضمن أمن واستقرار سوريا وبسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية"

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