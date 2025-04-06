عقد صباح اليوم اجتماع ضم وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان، مع الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس،

تناول اللقاء موضوع الاصلاحات التي باشرت بها الحكومة من خلال عرض للقوانين الاصلاحية المقرة والعمل على تطبيقها ولتلك التي يجري العمل على اقرارها و للبرنامج الاقتصادي الاصلاحي اللذين يؤشران الى مرحلة جدية وجديدة للسير بالاصلاحات التي التزمتها الحكومة والتي بدأت بالتعيينات الاخيرة.

ووفق معلومات "الجديد"، خرج الوفد اللبناني بتصور إيجابي من اجتماع اليوم الذي عقد في عوكر مع الموفدة الأميركية .

وأوضحت المعلومات أن الوفد اللبناني قدّم لأورتاغوس مجموعة من الطروحات والتفسيرات المتعلقة بالقوانين التي تعمل عليها الحكومة الجديدة.

من جانبها، جددت أورتاغوس التأكيد على أن المساعدات الأميركية ستكون مرتبطة بتحقيق الإصلاحات، بالإضافة إلى الشأن الأمني. كما نقلت الموفدة الأميركية تأكيدها على أهمية الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة واستعداد بلادها للتعاون مع لبنان في هذا الصدد.

وعبّرت أورتاغوس عن ثقتها باختيار الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام للوزراء في الحكومة الجديدة، وطلبت أن يقدم لبنان براهين وشواهد ملموسة عن الإصلاحات التي يعتزم تنفيذها.

يذكر ان الوزيرين جابر والبساط وحاكم مصرف لبنان سيشاركون كوفد رسمي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان الحالي.

الى ذلك، أفادت مصادر الحدث بأن "أورتاغوس أبلغت القادة اللبنانيين استحالة بقاء الوضع على حاله بظل وجود سلاح حزب الله".

وأشارت المصادر الى أن "أورتاغوس أبلغت القادة اللبنانيين أنه من غير المقبول وجود سلاحين وجيشين".

وكشفت مصادر الحدث أن "أورتاغوس لم تحدد مهلًا زمنية ولا مواعيد من أجل تسليم سلاح حزب الله".

وفي السياق، افادت مصادر مواكبة للاجتماع الذي جمع وزراء الطاقة، الأشغال، الصناعة، التنمية الإدارية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الموفدة الأميركية مساء أمس في عوكر، لـ"الجديد"، أن أحد الوزراء أكد في مداخلاته على ضرورة دعوة الولايات المتحدة للعب دور الوسيط من أجل "التمكن من العمل بالأجندة الإصلاحية" والوصول إلى النتائج المرجوة.

وأوضحت المصادر أن الوزير أشار إلى أن البيان الوزاري يتضمن التزام لبنان الواضح بقرار مجلس الأمن 1701 وضرورة حصرية السلاح في يد الدولة، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة لبعض الوقت لتحقيق هذه الأهداف.

كما استمعت الموفدة الأميركية إلى المداخلات، وأكدت أنها تتابع سير العمل في لبنان، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة عمل الجيش اللبناني. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع تميز بطابع هادئ ولم يشهد أي لهجة تهديد أو وعيد، بل كان تواصلًا يركز على تسريع الإجراءات وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.