Jul 31, 2025 2:44 PMClock
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وزيرا الدفاع والقضاء الإسرائيليان: اتخذنا قرارات لتمهيد الطريق نحو سيادتنا على الضفة

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