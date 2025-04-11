المركزية - زار وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني محطة مارمخايل في بيروت ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة المشروع النموذجي الممول من الحكومة الايطالية لاعادة ترميم وتأهيل مباني ومنشآت ومقطورات المحطة حفاظاً على طابعها التاريخي والتراثي بالاضافة الى استحداث مساحة طبيعية خضراء متميزة ضمن المحطة يستفاد منها لاقامة أنشطة ثقافية وأكاديمية وفنية بما يتوافق مع موقع المحطة ومساحتها ودورها المستقبلي عند اعادة احياء خطوط النقل السككي، وذلك بحضور سفير ايطاليا في لبنان فابريزيو مارسيلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ماركو روسكوني، و مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في بيروت أليساندرا بيرماتي، والمدير العام لمصلحة السكك الحديدية والنقل العام زياد نصر ، والمدير العام للمديرية العامة للآثار سركيس الخوري، وممثلة اليونسكو كوستانزا فارينا، وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) هيروشي تاكاباياشي، ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طارق عسيران، وخبير التراث الثقافي في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي جورج شرابي.

ثم اطّلع الوزير فايز رسامني من المدير العام زياد نصر على اعمال اعادة تأهيل حائط التصوينة لعقار المحطة المحاذي الاوتوستراد شارل حلو، كما عقد اجتماعاً في مكتب المدير العام مع العاملين في المصلحة حيث جرى عرض لابرز القضايا والتحديات ضمن سياق الجهود المبذولة للنهوض بمرفق النقل المشترك باعتباره من ابرز المرافق الحيوية المعنية بتأمين خدمة اجتماعية ملحة للمواطنين ، بخاصة وقد حققت المصلحة نجاحا بارزاً في ظل الأوضاع والضروف الراهنة تمثل بإعادة اطلاق حافلات النقل المشترك على عدد من الخطوط ضمن مدينة بيروت وجوارها ، وسيصار في الاسبوعين القادمين الى اطلاق ثلاث خطوط على ثلاث محاور رئيسية انطلاقا من بيروت شمالا الى مدينة طرابلس وجنوباً الى مدينة طرابلس وغرباً الى شتورة.

وأثنى الوزير على "الانجازات التي تحققها المصلحة في ظل ضروف العمل الصعبة"، وأعطى توجيهاته للمثابرة على هذا النهج تحقيقا للمصلحة والمنفعة العامة"، واعدا" بالقيام بما يلزم لمؤازرة المصلحة ودعم جهودها لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها المركزي ولإعادة الاعتبار إلى هذا المرفق العام الحيوي بالنظر إلى الايجابيات العديدة التي يحققها على الصعد الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية كافة"، على ما افاد المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال.

بدوره، لفت المكتب الاعلامي لوزير الثقافة الى ان" هذه الزيارة تؤكد الالتزام المشترك بالحفاظ على هذا الموقع التاريخي وإعادة إحيائه إذ يعتبر رمزاً للتراث التاريخي والثقافي لبيروت، كما ان لدولة إيطاليا دورًا رائدًا في دعم هذه المبادرة الطموحة

كما ان هذه المبادرة، الممولة من الوكالة الايطالية للتعاون الإيطالي الإنمائي تشير الى التزام إيطاليا الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي اللبناني.

وتُبرز هذه الزيارة الالتزام المشترك بالحفاظ على هذا الموقع التاريخي وإعادة إحيائه إذ يعتبر رمزاً للتراث التاريخي والثقافي لبيروت، حيث تلعب إيطاليا دورًا رائدًا في دعم هذه المبادرة الطموحة".