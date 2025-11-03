المركزية - يعقد كل من وزيري الصحة العامة راكان ناصرالدين والاعلام بول مرقص مؤتمرا صحافيا في وزارة الصحة العامة، يوم غد الاربعاء الساعة ١١.٣٠، حيث يقدم الوزير مرقص للوزير ناصرالدين دليلا بعنوان "اعرف حقوقك في الصحة"، وهو دليل خطي والكتروني لإعلام المواطن بحقوقه في الصحة، ضمن سلسلة من الأسئلة والأجوبة الشاملة والمبسطة أعدها فريق عمل الوزير مرقص، اضافة الى نماذج عملية تطبيقية. علما انه قد سبق للوزير مرقص أن وضع مجانا بتصرّف الوزارات والادارات المختصة دليل إعلام المواطن بحقوقه في البلدية والتجارة والصناعة في إطار سلسلة شاملة.