Oct 1, 2025 8:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزراء خارجية مجموعة الـ 7: ندعو إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع أميركا فورًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o