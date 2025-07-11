Jul 11, 2025 11:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزراء خارجية الآسيان: نرحب بتوقيع أي دولة نووية اتفاقية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بجنوب شرق آسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o