May 7, 2025 1:47 PMClock
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وزراء خارجية إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا: قلقون من خطط إسرائيل توسيع عمليتها بغزة

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