Jul 2, 2025 9:04 PMClock
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وزراء حزب "الليكود" الـ14 ورئيس الكنيست الإسرائيلي يدعون نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية فورا

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