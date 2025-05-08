May 8, 2025 2:55 PMClock
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وزراء الدفاع والمالية والعدل الإسرائيليون يقترحون تقديم منح مالية وعينية كبيرة لجنود الاحتياط لتشجيعهم على القتال في غزة

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