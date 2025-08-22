11:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارتا خارجية المجر وسلوفاكيا للاتحاد الأوروبي: ندعو لضمان أمن نقل النفط عبر خط دروجبا بعد تعرضه لهجوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o