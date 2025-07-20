Jul 20, 2025 9:14 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة النقل الروسية: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران بمطار كالوغا في موسكو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o