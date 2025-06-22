Jun 22, 2025 5:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة النفط الإيرانية تنفي أنباء استهداف منشآت نفطية في الأهواز وغرب كارون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o