11:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة المالية الإسرائيلية: تقديرات بنمو الاقتصاد 2.8% في 2025 بانخفاض عن توقعات سابقة عند 3.1%

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o